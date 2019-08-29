Экс-глава разведки США: Трамп сделает подарок России, если заблокирует помощь для армии Украины
Если администрация Дональда Трампа заблокирует 250 миллионов долларов, выделенных на помощь армии Украины, это станет большим подарком для России. В этом уверен бывший глава Разведывательного управления Министерства обороны США Джеймс Клаппер.
«Но я должен заметить, что эта или любая другая администрация может вполне оправданно просматривать помощь, которую она предоставляет иностранным правительствам. Ситуация особенно чувствительна в случае Украины по очевидным причинам. Собственно, это остро для этой администрации в свете уважительного отношения президента к России и Владимиру Путину», - сказал он в эфире CNN.
Он также указал на проблему возможной продажи украинской компании «Мотор Сич» Китаю, который стремится получить доступ к украинским разработкам военных авиационных двигателей. По словам Клаппера, вероятно, это сработало как «фактор» в Вашингтоне.
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«Но я скажу, что в США есть большое моральное и этическое обязательство помочь украинцам защитить себя от российского вторжения на Востоке Украины, а также на фоне захвата Крыма. И на самом деле трудно не поставить это рядом с толчком президента Трампа, нацеленным вернуть Россию в G7. Я надеюсь, что все решится в пользу Украины. Потому что эти поставки продолжаются еще со времен прошлой администрации, которая работала в 2014 году. И если их отрезать сейчас, это будет очень серьезная вещь», - сказал бывший глава американской военной разведки.