Экс-глава разведки США: Трамп сделает подарок России, если заблокирует помощь для армии Украины

По его мнению, одним из факторов могла стать вероятная продажа украинской компании «Мотор Сич» китайской стороне.

Если администрация Дональда Трампа заблокирует 250 миллионов долларов, выделенных на помощь армии Украины, это станет большим подарком для России. В этом уверен бывший глава Разведывательного управления Министерства обороны США Джеймс Клаппер.

«Но я должен заметить, что эта или любая другая администрация может вполне оправданно просматривать помощь, которую она предоставляет иностранным правительствам. Ситуация особенно чувствительна в случае Украины по очевидным причинам. Собственно, это остро для этой администрации в свете уважительного отношения президента к России и Владимиру Путину», - сказал он в эфире CNN.

Он также указал на проблему возможной продажи украинской компании «Мотор Сич» Китаю, который стремится получить доступ к украинским разработкам военных авиационных двигателей. По словам Клаппера, вероятно, это сработало как «фактор» в Вашингтоне.

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«Но я скажу, что в США есть большое моральное и этическое обязательство помочь украинцам защитить себя от российского вторжения на Востоке Украины, а также на фоне захвата Крыма. И на самом деле трудно не поставить это рядом с толчком президента Трампа, нацеленным вернуть Россию в G7. Я надеюсь, что все решится в пользу Украины. Потому что эти поставки продолжаются еще со времен прошлой администрации, которая работала в 2014 году. И если их отрезать сейчас, это будет очень серьезная вещь», - сказал бывший глава американской военной разведки.