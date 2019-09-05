Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы не получило достаточной поддержки в Палате общин.

Палата общин Великобритании вечером в среду, 4 сентября, отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести 15 октября досрочные выборы.

Во время голосования вытянутую Джонсоном инициативу поддержали 298 законодателей, а 56 членов нижней палаты парламента проголосовали против. Для одобрения инициативы было нужно не менее 434 голосов - две трети от состава парламента, пишет DW.

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247 парламентариев, которые входят в состав оппозиционной к правительству Джонсона Лейбористской партии, воздержались от голосования. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не собирается голосовать за проведение досрочных выборов в парламент. На фоне этого глава оппозиции подчеркнул, что законодателям следует "раз и навсегда" сделать невозможным выход Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit - без соответствующего соглашения.

Как сообщалось, Джонсон вынес на голосование проведение в октябре внеочередных парламентских выборов после того, как нижняя палата британского парламента приняла решение перенести дату выхода Великобритании из состава ЕС на 31 января 2020 года в случае отсутствия соглашения.

Предлагая провести внеочередные выборы, глава правительства заявил, что теперь народ должен решить, кому именно ехать в Брюссель договариваться о Brexit - ему или лидеру оппозиции.