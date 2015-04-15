Об этом пишет Уилл Стюарт в статье под названием «Через 9 месяцев после крушения MH17 личные вещи погибших пассажиров по-прежнему находятся на месте крушения», опубликованной в газете Daily Mail

Почти через девять месяцев после того, как пассажирский самолет был сбит ракетой, присутствие смерти все еще ощущается в этом мрачном месте на востоке Украины. Всюду разбросаны личные вещи погибших, и, возможно, среди еще необследованных обломков Boeing 777 есть важные доказательства.

Около 800 фрагментов человеческих тел, найденных недавно на месте крушения самолета, были доставлены в Нидерланды 28 марта. Но, по мнению журналистов MailOnline, которые побывали там на прошлой неделе, у следователей по-прежнему остается много работы.

Жители села Грабово рассказали, что недавно заметили ногу женщины, но у следователей до сих пор нет полного доступа к месту крушения из-за непростого перемирия между украинцами и пророссийскими повстанцами.

Среди сожженных обломков и покореженного металла наш фотограф заметил обгоревший и порванный паспорт любящей жены и матери, которая была одной из 298 пассажиров, погибших в результате крушения самолета Малазийских авиалиний, сбитого над подконтрольной повстанцам территорией.

Обугленный проездной документ был идентифицирован. Он принадлежал 45-летней жертве крушения Мейбл Энтонисами Сусаи, которая преподавала в университете и возвращалась из Амстердама в свою родную страну Малайзию вместе со своим мужем, 52-летним Полом Раджасингамом Сиваньянамом, который был ИТ-руководителей Shell, и сыном Мэтью, которому было всего 9 лет.

Друзья называли их «вечно улыбающейся семьей», но они были безжалостно убиты вместе с остальными 298 пассажирами и членами экипажа, когда их самолет, направлявшийся в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля прошлого года.

«Мне больно было увидеть эту фотографию, понимая, что ее паспорт до сих пор лежит среди обломков самолета», – сказал ее 47-летний брат Климент в интервью MailOnline в Куала-Лумпуре. Семья разрешила опубликовать фотографию, добавив: «Огромное вам спасибо за то, что вы нашли ее паспорт и рассказали нам, семье Мейбл, об этом».

Его поразило то, что паспорт сестры был найден сразу после Пасхи – ровно через год после счастливой и незабываемой встречи этой благочестивой христианской семьи в доме у Мейбл и Пола.

«В последнее время я много думал о ней. Она была в моих мыслях каждый день, поскольку мы отмечали Пасху уже без нее, и затем вы нашли эту фотографию», – сказал он, вытирая слезы.

«Я увидел ее паспорт и подумал: я так сильно скучаю по тебе. Но вы знаете, на фото она немного улыбается, она часто так делала. Я думаю, что она мне хочет что-то сказать.

«Вы знаете, наверное, не могло быть лучшего времени для этого. Я слышу, как она говорит: «Я улыбаюсь, я в хороших руках, и вот моя фотография, на которой я улыбаюсь. Это немного утешает меня после того, что произошло».

«Эта фотография могла запросто сгореть, могла быть испорчена так, что не видно было бы ее лица».

«Но нет, каким-то чудесным образом она уцелела, и мы получили ее через год после нашей пасхальной встречи в ее доме, когда она делала кексы со всеми детьми».

Климент нашел фотографии Мейбл с прошлой Пасхи, счастливого семейного события, когда она также готовила карри из курицы и «свои знаменитые котлеты».

«И вот теперь она улыбается, на том самом месте, где она погибла», – сказал он.

Климент вместе с братом Пола Патриком летали в Амстердам, чтобы забрать останки супругов в августе прошлого года. Через несколько недель они вернулись туда снова, поскольку было идентифицировано тело Мэтью.

Он заметил другую фотографию, сделанную нашим фотографом Петром Шеломовским. На снимке было поле с подсолнухами, перепачканными грязью после того как растаял снег.

Они и раньше слышали о том, что на месте крушения были подсолнухи, и это стало для них утешением.

«Я сказал матери, что Мейбл погибла на поле с подсолнухами. Она обожала подсолнухи. И Бог забрал ее в поле подсолнухов».

Преподаватель английского Мейбл, которая выиграла британскую правительственную стипендию Чивнинг и получила степень магистра в Эссексом университете в Великобритании, жила за границей в Швейцарии, но перед катастрофой семья вернулась в Малайзию, где она часто виделась со своей 73-летней матерью Терезой, после того как отводила Мэтью в школу.

«Новость о подсолнухах немного утешила ее, но мама постоянно повторяла: «Почему она умерла такой молодой? Она так много всего еще хотела сделать».

Климент, менеджер по образовательной части, озвучил сообщение их семьи для Путина и повстанцев, в то время как опасений по поводу того, что Россия скрывает тех, кто сбил MH17 почти наверняка с помощью ракетного комплекса «БУК» с подконтрольной повстанцам территории на востоке Украины, становится все больше.

«Я считаю, что кто бы это не сделал, должен за это ответить», – сказал он. «То, что они сделали, было неправильным. Убийство невинных людей никогда не может быть оправдано».

«Возможно, если бы это был несчастный случай, на самом деле несчастный случай, скажем, из-за технических неисправностей самолета, было бы легче принять это. Но с самолетом было все в порядке, и кто-то просто сбил его».

Вопрос о доступе к месту крушения для поиска оставшихся частей тела, а также личных вещей погибших и каких-либо доказательств того, что могло быть причиной крушения, невероятно важен для многих родственников жертв MH17.

«Посмотрите на свои фотографии с места крушения, сделанные через столько времени после крушения», – сказал Климент. «Кто может сказать, что там нет каких-нибудь ключевых доказательств?»

Еще один член семьи, который попросил не называть его имени, сказал: «Настало время положить конец всем препятствиям для доступа к месту крушения. А президент Путин и его сторонники должны честно рассказать о том, что произошло с этим самолетом, чтобы могло вершиться правосудие».

«Эта фотография Мейбл, которая все еще находится под дождем и на ветру на месте крушения, напоминает нам о том, что это человеческая трагедия, но власти, кажется, забывают об этом».

Другая группа малазийской королевской полиции прибудет на место крушения сегодня вместе со следователями из Нидерландов и Украины.

Их непростая задача будет заключаться в поиске останков, которые все еще есть на месте крушения, ведь, несмотря на то, что в этом районе время от времени продолжаются боевые действия, родственники погибших хотят знать: почему так долго?

Климент вспомнил о своем последнем контакте с сестрой – сообщении, которое она отправила из Амстердама незадолго до посадки на злополучный рейс, чтобы узнать, не хочет ли он беспошлинный виски.

Он почему-то думал, что сестра уже в Малайзии, предложив забрать виски по прибытии.

Когда он услышал новость о сбитом самолете в ту ночь, он помолился о погибших, не понимая, что его сестра и ее семья находились на борту того самолета.

Утром он узнал ужасную правду.

Затем он вместе со своими сестрами и семьей Пола отчаянно искал информацию о пассажирах, надеясь, что, возможно, они опоздали на рейс.

«Я не знал, что сказать, и до сих пор не знаю, – признался он, – первой реакцией был шок. А затем вопрос: почему?»

«Это был главный вопрос. Почему именно этот самолет? Почему Мейбл, Пол и Мэтью? Почему их забрали? И мы до сих пор не знаем ответов. У Бога, должно быть, были свои планы на этот счет».

«Тем не менее, я чувствовал разочарование, и все еще чувствую».

«Почему самолет летел по этому маршруту, над зоной военных действий, зная, что это так опасно?»

«Что делали малазийские власти? И что происходит с людьми в России, что они могут просто так сбить гражданский самолет?»

«Они, несомненно, могли понять, что стреляют в пассажирский самолет, на борту которого находились невинные люди, не имеющие никакого отношения к их конфликту с украинским правительством».

Тела Мейбл и Пола нашли довольно быстро, а на их похороны в Куала-Лумпуре пришло около 300 человек.

На видео, которое показали в эфире одного малайского телеканала, скорбящие родственники погибших говорят прощальные слова.

Ее тело удалось идентифицировать благодаря отпечаткам пальцев и анализу ДНК. Останки Пола опознали с помощью стоматологических записей.

Родители были похоронены рядом с братом-близнецом Мэтью Нейтаном, который умер еще в младенчестве.

Останки Мэтью удалось обнаружить только в октябре, и он тоже был похоронен рядом с другими членами семьи на христианском кладбище Cheras.

«Дорогой Мэтью, надеюсь, что тебе хорошо на небесах. Нам очень тебя не хватает», – написала его школьная подруга в записке.

В то время члены семьи призвали чиновников «восстановить справедливость» после трагедии.

К сожалению, как показало наше расследование, есть серьезные основания сомневаться в том, что тот, кто окажется на скамье подсудимых, на самом деле виновен в этом страшном преступлении.

Помимо паспорта Мейбл среди обугленных обломков можно увидеть и другие мелкие детали с самолета, в том числе пульты от развлекательных систем на борту.

Все это находится там через несколько месяцев после катастрофы, как и личные вещи тех, чьи жизни так внезапно оборвались 17 июля 2014 г.: браслет из бисера, солнцезащитные очки, разорванная одежда, случайные страницы из путеводителей, упаковка от скраба 3-в-1 Tough Stuff, который «подготавливает кожу для загара», что служит напоминанием о том, что многие из погибших пассажиров направлялись в Куала-Лумпур на отдых.

Некоторые из этих вещей могут иметь решающее значение для судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причины крушения; если это так, то они находятся за 2 тыс. км от Нидерландов, где ведут расследование голландские эксперты, которые жаловались на то, что не могут получить безопасный доступ к месту крушения.

Большие фрагменты самолета забрали, хотя среди местных жителей ходят слухи о том, что некоторые части были проданы на металлолом или просто исчезли с места катастрофы.

Надежды на то, что личные вещи погибших будут переданы их семьям, не осуществились в случае семьи Мейбл.

В то время как мир сосредоточил свое внимание на новой трагедии, которая совсем недавно произошла в Европе, – крушении самолета Germanwings над Францией, где уже закончили поиск человеческих останков – эти шокирующие сцены с места крушения MH17 в непризнанной Донецкой Народной Республике, подконтрольной повстанцам, преданным Владимиру Путину, свидетельствуют о том, что о жертвах этой более давней катастрофы уже успели забыть.

Сейчас место крушения не охраняется.

На табличках написано по-русски: «Не входить! Здесь могут быть останки тел жертв авиакатастрофы».

На других табличках к жителям Грабово, Рассыпного и Петропавловки обращаются с просьбой связаться со следователями, если они найдут «человеческие останки» или «личные вещи жертв катастрофы».

Ранее в этом месяце, в очередной раз, украинские чиновники, которые не контролируют ситуацию на месте крушения, сообщили Голландскому совету по транспортной безопасности, что «доступ к месту крушения остается проблематичным и опасным».

Заместитель министра обороны Украины Петр Мехед сказал, что правительство «делает все возможное, чтобы обеспечить работу международных экспертов с целью получить объективную картину трагедии, найти и наказать виновных», тем не менее, гарантировать безопасность он не может из-за того, что повстанцы нарушают режим прекращения огня.

Как ни удивительно, представитель ДНР Денис Пушилин утверждает, что никто не просил промосковских лидеров повстанцев собрать мелкие обломки самолета и передать их следователям или вернуть вещи родственникам.

«К нам не обращались с подобными просьбами международные эксперты и представители Нидерландов, Малайзии и других стран. Небольшие обломки остаются на месте крушения. Мы их не собирали», – подтвердил он.

Он также признал, что заграждения вокруг места крушения, где все еще находятся обломки, убрали.

Это говорит о том, что украинские власти и представители ДНР никак не могут найти общий язык, чтобы позволить следователям работать на месте крушения в полной безопасности, не опасаясь обстрелов, чтобы собрать все останки человеческих тел и другие доказательства.

Тем не менее, местные чиновники из близлежащих сел говорят, что они помогают представителям ОБСЕ собирать останки, хотя этот процесс в Грабово, где был найден паспорт Мейбл, проходит невероятно медленно.

В январе, через полгода после авиакатастрофы, на этом участке были обнаружены 40 фрагментов тел погибших, по словам Владимира Бережного. А найденные деньги пассажиров – 200 евро и 195 долл. – передали представителям Голландии.

«Сейчас мы продолжаем искать все, что осталось от самолета, и призываем местных жителей сообщать нам, если они что-то найдут», – сказал он.

На главном месте крушения «все еще ощущается смерть. Мы пока еще не трогали этот участок. Здесь все вперемешку: части самолета, расплавленный металл, сожженные личные вещи. Специалисты ОБСЕ позаботятся об этом».

«Мы установили знаки, предупреждающие о том, что здесь могут быть останки тел, и попросили людей не ходить сюда».

Голландские представители миссии ОБСЕ недавно забрали обломки, найденные ранее, и, как ожидается, должны скоро вернуться.

Они «продолжат поиск и заберут более мелкие части с главного участка места крушения. Они попросили меня найти еще нескольких волонтеров, чтобы обойти этот район, поля и леса, а они займутся главным участком».

Тем не менее, с самого начала, поиск здесь был сложным из-за продолжающихся военных действий и бюрократии, поэтому невозможно было провести тщательное расследование, как на месте крушения самолета Germanwings и в других подобных случаях.

Такие шокирующие условия указывают на то, что доказательства были утрачены в первые часы и дни после крушения.

68-летняя Екатерина Рудакова вспоминает, как задрожал ее дом, когда с неба посыпались обломки самолета MH17.

«Прогремел страшный взрыв, и мы поняли, что самолет падает», – сказала она. «Мы думали, что это был украинский самолет. Мой муж кричал, чтобы я убегала».

Она помнит удушливую летнюю жару и тот ужас, который им пришлось пережить, пока голландцы не могли добраться до места крушения и забрать тела для опознания.

53-летняя Ирина Луганина, которая принимает металлолом, рассказала, что прошлой осенью люди приносили металл с самолета, чтобы продать его, хотя в ДНР это было «запрещено».

Мы два раза были на месте крушения. И в перерыве между визитами, который длился 36 часов, большой кусок металла исчез таинственным образом. Непонятно, его украли или отнесли в сторону, чтобы передать следователям.

Неподалеку кто-то совсем недавно копал землю. Но никто не знает, для чего, и кому это было нужно.

Дочь сельского головы Марина, которая работает в местном магазине, призналась: «Мы, конечно, ничего не брали, но те, у кого нет денег, несомненно, собирали вещи и продавали их».

Один местный житель сказал: «Тем, кто принимал участие в сборе обломков, платили по 200 гривен в день».

«Но поскольку в последнее время погода дождливая и везде болото, местные жители не особо хотят продолжать поиск. Кроме того, совсем скоро начнется посевная пора, и мы все будем заняты этим».

Невероятно, но такие культуры, как кукуруза и подсолнечник будут сажать на местных полях вокруг Грабово, где все еще могут находиться очень важные улики.

Люди в этой обнищавшей области, где гражданская война усугубила их проблемы, говорят, что жизнь должна продолжаться, и что их благополучие зависит от выращивания сельскохозяйственных культур, хотя из-за этого могут исчезнуть ключевые улики.

61-летний водитель скорой помощи Валерий Жуков сказал: «В селах сказали продолжать поиски, и людям обещали, что будут платить больше».

«Я сам собрал обувь, сумки и различные вещи. Но сейчас нет времени продолжать поиски, так как у нас посевная».

Табличка с названием села Габрово замазана черной краской, на ней надпись «Фашисты должны умереть», - напоминание о глубоких разногласиях в этом бывшем советском государстве.

В соседней Петропавловке, которая была домом для 800 человек до войны, глава сельсовета Наталья Волошина, 43, также хорошо помнит тот день, когда MH17 упал с неба.

«Когда самолет был сбит, я была на своем рабочем месте в сельсовете», сказала она.

«Я слышала двигатели самолета и звук взрыва. Я выбежала на улицу и увидела самолет, который разваливался надо мной.

«Вскоре после этого большой кусок самолета, часть багажного отделения, упала прямо перед сельсоветом».

Она показывает фото на своем мобильном телефоне.

В ее местности, под ее руководством, очистка была более тщательной, но с момента катастрофы она стала эпицентром боевых действий, что привело к массовому бегству из деревни.

«Осталось только около 50 процентов населения», сказала она. «После трагедии, голландцы из миссии ОБСЕ на связи со мной», сообщила она.

«Они на связи со всеми главами сельсоветов, где упали части самолета».

«Мы собирали частички самолета и личные вещи и приносили их в сельскую администрацию все время, но когда шли активные боевые действия, это было очень трудно.

«Когда конфликт успокоился, голландская миссия еще раз связалась со мной и попросила помощи со сбором частей самолета и вещей пассажиров.

«Мы организовали активную группу из семи человек, которые собирали детали и просили людей вернуть все, что они взяли или то, что приземлилось на их территории . Я бы сказала, что из моей деревни были возвращены 99% частей и вещей.

Тем не менее, она призналась: «Были случаи, когда местные жители пытались продать части Боинга на металлолом. Но в конце концов части были возвращены, когда мы начали собирать все, чтобы передать миссии ОБСЕ».

О причинах аварии следователи должны сообщить в октябре.

Недавно, команда под руководством Нидерландов, искала свидетелей, которые видели передвижения системы «Бук», как она въезжала и выезжала из региона примерно в то время, когда был сбит Боинг.

Москва решительно отрицает, что ее войска причастны к поставке такого ракетного комплекса, или к сбиению MH17, даже несмотря на то, что эта теория находится в стадии активного рассмотрения командой следователей.

Утечка информации показывает, что следователи подозревают, что именно регулярные войска, а не повстанцы, были причастны к сбиению ракетой «Бук», и что эти солдаты «могли изменить свои имена или даже, возможно, были убиты российскими спецслужбами, чтобы все скрыть».

Москва также решительно отрицает, что ее войска когда-либо были в Восточной Украине, заявление, которое Запад считает неслыханным.

Министр иностранных дел Путина Сергей Лавров обвиняет западные СМИ в игнорировании показаний местных жителей, что они видели украинский военный самолет в непосредственной близости от сбитого Боинга.

Москва утверждает, что Боинг был сбит самолетом Киевских ВВС Су-25.

Один житель поддержал эту версию, сказав нам: «Я видел серебряный самолет, летящий в небе сразу за Боингом».

Катерина Рудакова, женщина, которая видела собак с человеческими костями, настаивала: «Был еще один самолет, который сбил Боинг. Но никто сейчас не скажет правду».

В противовес этому, в ходе расследования информационного агентства Reuters недавно были обнаружены четыре свидетеля в поселке Червоный Жовтень, которые утверждают, что «Бук» был запущен непосредственно перед тем, как был сбит малазийский Боинг.

И голландский телеканал RTL сообщил, что шрапнель, собранная на месте крушения и проверенная независимыми международными экспертами-криминалистами, в том числе военными аналитиками IHS Jane's в Лондоне, соответствует взрывному заряду ракеты класса «земля-воздух» БУК.

Предположительно перехваченные телефонные звонки между повстанцами, похоже, подтверждают версию о том, что самолет был сбит экипажем БУК с использованием оборудования, которое незаконно привезли из России.

Но в настоящее время существует реальная возможность того, что россияне и повстанцы в регионе не примут заключение международного расследования, утверждая, что оно было «скроено» согласно западной и украинской версиям того, что произошло в тот роковой день в июле прошлого года.

Верный или нет, но у Москвы есть совершенно другой сценарий - с участием украинского военного самолета – для объяснения того, как был сбит Боинг.

И они обвиняют Запад в сокрытии того, что эту версию не принимают к рассмотрению.

Западные источники, напротив, утверждают, что, скорее всего, сам Кремль скрывает личности виновных, независимо от того, были они ликвидированы или нет.

Это означает, что надежда семьи Мейбл - и других родственников тех, кто погиб в MH17 – на справедливость для своих близких, вряд ли оправдается.

Когда он похоронил Мейбл и Пола в августе, его шурин Патрик Сивагнанам сказал: «Это не вернет их, конечно, но поимка виновных может стать логичным завершением. В любом уголовном деянии, мы хотим, чтобы преступник понес справедливое наказание».

Но, как сказал один источник, близкий к следователям: «Похоже, что ключевые доказательства и свидетели, а именно ракеты БУК и его экипаж, скрыты глубоко внутри России, которая отрицает это происшествие.

«Вероятно, доклад после расследования укажет причиной атаку ракеты БУК, но, чтобы кто-то предстал перед судом за эту катастрофу – уже совсем другое дело.

Среди погибших в MH17 было 192 гражданина Нидерландов (один также имел гражданство США), 44 малазийца, в том числе 15 членов экипажа, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, десять британцев (один также имел гражданство Южной Африки), четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один канадец и один новозеландец.