За 6 дней в Ливане погибли 152 человека, в Израиле - 24

17 человек убиты в Ливане в понедельник рано утром в результате авианалетов ВВС Израиля, сообщает AFP.

Во время бомбардировки разведывательной базы ливанской армии, расположенной около Триполи, погибли девять военнослужащих. Есть жертвы и среди жителей Бейрута, который в ночь на понедельник несколько раз подвергался обстрелу ракетами.

Утром в понедельник ВВС Израиля уничтожили последние два хранилища топлива на территории международного аэропорта Бейрута, предварительно подвергнув массированному обстрелу взлетно-посадочную полосу. Бомбардировке также подвергся порт Бейрута, где погибли два человека.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хизбаллы" в городе Баальбек (Baalbek) на востоке Ливана. Сообщения о погибших в результате этого авианалета пока не поступали.

В свою очередь боевики "Хизбаллы" в ночь на понедельник выпустили несколько десятков ракет по израильской территории. Ракеты приземлились недалеко от городов Афула (Afula) и Назарет, расположенных в нескольких десятках километров от границы с Ливаном. Власти Израиля опасаются, что "Хизбалла" может обстрелять ракетами деловую столицу страны - Тель-Авив.

Всего за шесть дней военной операции ЦАХАЛ против "Хизбаллы", по данным Reuters на утро понедельника, в Ливане погибли 152 человека, в Израиле - 24.

Лента.ру