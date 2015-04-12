Венгерскому евродепутату, который признал аннексию Крыма, грозит 15 лет тюрьмы за шпионаж

Комитет будет рассматривать вопрос о снятии неприкосновенности с радикального политика, сообщает Европейская правда со ссылкой на mno.hu.

По информации издания Mukachevo.net если факт шпионажа в пользу иностранного государства против институтов Евросоюза и Венгрии будет доказан, Бейли Ковачу грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Если докажут, что дело связано с раскрытием государственных тайн - срок заключения может быть максимальным для Венгрии - до 15 лет.

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В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии обвинил депутата Европарламента ультраправой националистической партии "Йоббик" Бейли Ковача в шпионаже в пользу Москвы. Сам Ковач неоднократно опровергал эти обвинения.

Из-за прекращения иммунитета Ковач не принимал участия в первом туре дебатов в начале марта, а теперь имеет возможность привести свои аргументы и ответить на вопросы комитета. Затем комитет Европарламента примет решение.

Напомним, что венгерская партия "Йоббик" известна не только пророссийской, но также активной антиукраинской позицией. Сам Бейла Ковач также присутствовал как наблюдатель так называемом "референдуме" в Крыму, а также псевдовиборах, организованных боевиками на Донбассе в прошлом году.

Ранее УНИАН сообщал, что одному из лидеров венгерской радикальной партии "Йоббик" Иштвану Саваи запретили въезд в Украину на 5 лет.