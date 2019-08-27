Пожары в Амазонии: в Бразилии резко ответили Макрону на $20 миллионов от G7 и вспомнили о Нотр-Дам

Бразилия отказалась от помощи "Большой семерки" после встречи президента Болсонару со своими министрами.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник отклонил помощь "Большой семерки" (G7) в борьбе с пожарами в Амазонии, предложив французскому лидеру "заботиться о своем доме и колонии".

Об этом информирует France 24.

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"Мы ценим предложение, но, возможно, эти ресурсы являются более актуальными для лесовосстановления Европы", – сказал глава администрации президента Бразилии Оникс Лоренцони.

Кроме того, Лоренцони упомянул также о пожаре в Соборе Парижской Богоматери в Париже.

"Макрон даже не может избежать предсказуемого пожара в церкви – объекте всемирного наследия. Почему он учит нашу страну?", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее бразильский министр окружающей среды Рикардо Саллес заявлял, что приветствует финансирование G7 для борьбы с пожарами, охватившими 2,3 миллиона гектаров. Но после встречи президента Жаира Болсонару с министрами правительство резко изменило курс.

"Бразилия – это демократическая, свободная нация, у которой никогда не было колониалистической и империалистической практики, что, возможно, является целью француза Макрона", – подчеркнул Лоренцони.

Напряженность между Францией и Бразилией выросла после заявления Макрона, что пожары в бассейне Амазонки стали международным кризисом и должны быть обсуждены как первоочередной приоритет на саммите "Большой семерки".

В ответ Болсонару сказал, что Макрон имеет "колониалистический менталитет".