NASA расследует первое в истории преступление в космосе

Бывшая супруга обвинила американского астронавта Энн МакКлейн в том, что та, находясь на МКС, незаконно отслеживала состояние ее счета.

Бывшая супруга американского астронавта Энн МакКлейн заявила, что последняя даже после развода продолжала незаконно следить за состоянием ее счета, в том числе во время своей миссии на Международной космической станции (МКС).

О правовом споре двух женщин, который, вероятно, стал первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает dw.com со ссылкой на The New York Times.

Бывшая супруга МакКлейн - Саммер Уорден - офицер воздушной разведки США в отставке. Когда она заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой локализовать компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). В связи с этим Саммер Уорден подала жалобу на МакКлейн в Федеральную торговую комиссию США.

Возвратившись на Землю, МакКлейн в показаниях под присягой, данных главному инспектору NASA, признала, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден, используя пароль, которым женщины пользовались во время совместной жизни. По словам адвоката астронавта, она делала это, чтобы убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для существования. По словам МакКлейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

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В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA изданию The New York Times подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на Международной космической станции.

Согласно действующим на МКС правилам, которые совместно установили эксплуатирующие ее Россия, США, Евросоюз, Япония и Канада, на астронавтов и космонавтов, работающих на ней, при решении юридических вопросов распространяется их национальное законодательство. Кроме того, существует возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там захотят привлечь к ответственности иностранца за преступление в космосе.

Энн МакКлейн - полковник ВВС США и имеет много наград NASA. Перед тем, как стать астронавтом, она отлетала более 800 боевых часов в Ираке.

Планировалось, что 29 марта 2019 года она совместно с другой американкой, Кристиной Кук, совершит первый выход в космос, в котором участвуют только женщины. Однако на МКС оказался только один экземпляр верхней части скафандра среднего размера, нужного обеим женщинам. В связи с этим в открытый космос тогда вышла только Кук.