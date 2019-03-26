NASA отменило первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин

На МКС оказался только один скафандр, который подходит по размеру обеим девушкам-астронавтам.

NASA отменило запланированный на 29 марта выход в открытый космос двух женщин-астронавтов из-за отсутствия подходящего скафандра.

Как сообщает пресс-служба NASA, ранее было запланировано, что в открытый космос выйдут астронавтки Энн Макклейн и Кристина Кох, а на Земле процессом также будут руководить женщины.

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Как сообщается на сайте NASA, после первого выхода в космос 22 марта Энн Макклейн поняла, что ей нужна верхняя секция скафандра другого - среднего размера. Но в NASA отметили, что до 29 марта не смогут доставить на МКС еще один скафандр нужного размера, а имеющийся наденет Кристина Кох. Поэтому, вместо Макклейн в открытый космос выйдет астронавт Ник Хейг.

Энн Макклейн предварительно выйдет в открытый космос во время третьего запланированного выхода - 8 апреля, вместе с астронавтом Дэвидом Сэн-Жаком.

29 марта в рамках "Месячника истории женщин" планировалось провести первый в истории выход в открытый космос, в котором участвуют только женщины.

Ожидалось, что Макклейн и Кох заменят аккумуляторы части солнечных батарей МКС. Предполагалось, что руководить полетом с Земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.