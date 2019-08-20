В Грузии уволили телеведущего Габунию, который обматерил Путина в прямом эфире

Причиной увольнения ряда ведущих журналистов "Рустави 2" назвали конфликт интересов.

С грузинского телеканала «Рустави 2» вскоре после смены собственника уволили целый ряд ведущих и журналистов. Среди них – Георгий Габуния, который в июле угодил в скандал, обругав президента РФ в прямом эфире.

Читайте такжеПутин отреагировал на отборную брань в свой адрес из уст грузинского ведущего (видео 18+)

«Начальник информационной службы телекомпании «Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», – цитирует «Грузия Online» заявление генерального директора канала Паата Салии.

По его словам, также уволены Георгий Лаперашвили, Георгий Габуния, Нанука Жоржолиани и Эка Квеситадзе.

Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

Накануне сообщалось, что генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен со своей должности. Это произошло 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши.

Напомним, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., которая выходит на «Рустави-2», на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.