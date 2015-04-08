Президенту Чехии, возможно, придется самому оплатить свою поездку в Москву на 9 мая

Об этом заявил журналистам вице-премьер и лидер христианских демократов Павел Белобрадек, пишет ТАСС.

"Если этот вопрос будет отклонен, глава государства должен будет самостоятельно оплачивать свою поездку", - заявил он.

Одновременно он осудил высказывания посла США Эндрю Шапиро о нежелательности визита Милоша Земана в Москву.

"Думаю, что посол не должен достаточно ясно высказываться по поводу зарубежных визитов президента республики. Эту возможность он должен предоставить нам - местным политикам", - отметил Павел Белобрадек.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан, известный своими пропутинскими взглядами, поедет в Москву на торжества по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе.

Министр обороны Чехии осудил такое решение президента.

О своем отказе приехать на торжества сообщили главы ведущих стран мира: Германии, Великобритании, а также лидеры Норвегии, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Словакии.