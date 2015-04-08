Президенту Чехии, возможно, придется самому оплатить свою поездку в Москву на 9 мая
В среду правительство Чехии рассмотрит вопрос о финансировании визита Земана в Москву из государственного бюджета.
Об этом заявил журналистам вице-премьер и лидер христианских демократов Павел Белобрадек, пишет ТАСС.
"Если этот вопрос будет отклонен, глава государства должен будет самостоятельно оплачивать свою поездку", - заявил он.
Одновременно он осудил высказывания посла США Эндрю Шапиро о нежелательности визита Милоша Земана в Москву.
"Думаю, что посол не должен достаточно ясно высказываться по поводу зарубежных визитов президента республики. Эту возможность он должен предоставить нам - местным политикам", - отметил Павел Белобрадек.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан, известный своими пропутинскими взглядами, поедет в Москву на торжества по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе.
Министр обороны Чехии осудил такое решение президента.
О своем отказе приехать на торжества сообщили главы ведущих стран мира: Германии, Великобритании, а также лидеры Норвегии, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Словакии.