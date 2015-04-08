Президент Эстонии утвердил состав нового правительства с бывшим премьером

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы государства.

Эстонский парламент в среду предоставил Рыйвасу полномочия на формирование нового правительства. За предоставление полномочий проголосовали 58 депутатов из 100 присутствующих на заседании, 40 парламентариев высказались против, два депутата не участвовали в голосовании. Новые министры в четверг будут приведены к присяге в парламенте, после чего официально приступят к работе.

На состоявшихся 1 марта выборах в парламент прошли представители шести партий. Победу одержала правящая ныне Реформистская партия, получившая 30 (из 101) депутатских мандатов. На второе место вышла оппозиционная Центристская партия (27 мандатов), на третьем месте также входящая в нынешнюю правящую коалицию Социал-демократическая партия (15 мандатов), за ними следуют националистическая партия ”Союз Отечества и Республика” (IRL, 14 мандатов) и две небольшие новые партии, которые впервые прошли в парламент: Свободная партия (8 мандатов) и Консервативная народная партия (7 мандатов).

Читайте такжеПрезидент Эстонии в жесткой форме призвал НАТО дать военный ответ на кибератаку РФ в Балтии

Реформистская партия — как победитель выборов — начала формирование правящей коалиции, пригласив на переговоры Социал-демократическую партию и ”Союз Отечества и Республика”. Во вторник был подписан коалиционный договор, одобренный общими собраниями трех партий. У правящей коалиции 59 мандатов в парламенте.

Согласно коалиционному договору, Реформистская партия получила семь министерских портфелей, социал-демократы и IRL- по четыре портфеля. От Реформистской партии в правительство войдут Юрген Лиги, который возглавит министерство образования и науки, Кристен Михал получит портфель министра экономики и инфраструктуры, Урмас Круузе станет министром сельской жизни, а Арто Аас — министром государственного управления. Действующие главы МВД и МИД — Ханно Певкур и Кейт Пентус-Розиманнус — сохранят свои посты.

Председатель Социал-демократической партии Свен Миксер продолжит работу на посту министра обороны, его соратники по партии возглавят министерство культуры, министерство внешней торговли и предпринимательства, а также министерство здоровья и труда. Министрами станут соответственно Индрек Саар, Урве Пало и Раннар Васильев.

От партии IRL в правительство войдут Урмас Рейнсалу, который станет министром юстиции, Свен Сестер возглавит Минфин, Марко Померанц получит портфель министра окружающей среды, а Маргус Цахкна станет министром социальной защиты.