Сотни DVD со скандальной комедией о Ким Чен Ыне улетели в КНДР на воздушных шарах
Южнокорейский активист Ли Мин Бок отправил несколько сотен DVD-дисков с американской политической комедией "Интервью" в КНДР на воздушных шарах.
Группа активистов объявила о желании использовать огромные воздушные шары для переброски копий фильма через границу с Северной Кореей еще в марте, однако северокорейские военные пригрозили сбить шары, если они появятся у границы, сообщает Русская служба BBC.
При этом Ли утверждает, что начал свою миссию еще в январе без объявления. В среднем он отправлял по четыре диска за ночь.
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Мужчина и сам посмотрел фильм, однако тот ему категорически не понравился: по мнению Ли, он вульгарный и несмешной, но для активиста важно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын показан в ленте как человек, а не как божество.
В картине рассказывается о том, как два американских журналиста добиваются интервью с Ким Чен Ыном, а ЦРУ, узнав об этом, обращается к ним с идеей убить северокорейского лидера.
Фильм привел северокорейские власти в ярость, Пхеньян потребовал запретить показ "Интервью". Незадолго до премьеры фильма кинокомпания Sony Pictures подверглась хакерской атаке.