Лукашенко поручил КГБ прослушивать граждан "цивилизованно"

Лукашенко подчеркнул, что спецслужба не должна нарушать свободу общения граждан, а также допускать утечки информации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам республики вести прослушку граждан "цивилизованно".

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также пообещал дальнейшее технологическое развитие службы и поддержку на госуровне.

"Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", который предполагает освобождение от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким.