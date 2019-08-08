Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала

Поводом для этого стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов.

Спикер польского Сейма Марек Кухциньский объявил об отставке.

Как сообщает Радио Свобода, поводом для этого стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов.

На пресс-конференции сегодня Кухциньский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью, и закон он не нарушал.

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Глава Сейма уточнил, что его решение обусловлено давлением со стороны общественности.

В июле стало известно, что Кухциньский вместе с семьей летал на юг Польши, откуда он родом. Происходило это в основном в выходные и праздничные дни. Позже спикер признался в 23 таких перелетах, однако польская пресса сообщила о 100 полетах за счет госбюджета. СМИ пишут, что в документах поездки Кухциньского числились официальными с пометками «срочно» и «очень срочно».

Польские власти заявили, что для урегулирования подобных вопросов в законодательство страны вскоре будут внесены необходимые поправки.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение об определении 13 октября в качестве даты парламентских выборов.