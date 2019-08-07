Протесты в Москве: известный российский дизайнер заявил о бегстве из страны (видео)

Артемий Лебедев опубликовал видео, в котором он рассказывает, что уехал на "край Европы" и возможно уже не сможет вернуться в Россию.

Известный российский блогер, бизнесмен и один из ведущих дизайнеров РФ Артемий Лебедев заявил о своем бегстве из страны.

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На своем Youtube-канале Лебедев опубликовал видео, в котором он рассказывает, что уехал на "край Европы" и возможно уже не сможет вернуться в Россию. Такие действия он объясняет ситуацией, связанной с выборами в Мосгордуму и сопутствующими им протестами.

"Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность. И есть очень большой шанс, что я туда больше не смогу вернуться... Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного", – говорит Лебедев.

Видео Артемий Лебедев

Напомним, что уже две недели подряд в России проходят массовые протесты, связанные c недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, которые должны состоятся 8 сентября.