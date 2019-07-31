Следователи назвали причину авиакатастрофы в "Шереметьево" - СМИ

По словам следователей, расследование ЧП может затянуться на полтора года.

Следствие по делу о крушении в мае 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево"самолета Sukhoi Superjet 100 считает основной причиной трагедии ошибку пилотов.

Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах, подчеркнув, что расследование может продолжаться еще около полутора лет.

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"Следствие по делу об авиационном происшествии с самолетом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится еще год-полтора. Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что, согласно опубликованному 14 июня предварительному отчету Межгосударственный авиационный комитет, в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что повлекло потерю автоматического управления самолетом и проблемы со связью.

Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.