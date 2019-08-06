В Дании загорелся самолет с командой певицы Pink

По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал.

В датском городе Тирструпе загорелся самолет, перевозивший представителей менеджмента певицы Pink.

Об этом сообщает издание CBS News.

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Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 августа. Частный самолет Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где накануне Pink дала концерт. Во время инцидента на борту находилось десять человек. В частности, четверо американцев, двое австралийцев и один британец. Самой певицы в самолете не было.

По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал.

Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменен не будет.

Как сообщал УНИАН, более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес).