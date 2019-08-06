Foreign Policy: Россия исказила реальность в Украине и может сделать это в США

Пропаганда Кремля называла соседнюю страну «фашистским государством антисемитов» и этот образ закрепился, хоть украинцы избрали новым президентом этнического еврея.

С приближением президентских выборов, которые в США пройдут в 2020 году, исследователи оглядываются на 2016-й, пытаясь предусмотреть методы, которыми Россия может попытаться вмешаться в процесс и на этот раз. Эта подготовка получила особое значение после того, как бывший специальный прокурор Роберт Мюллер сказал в Конгрессе, что Москва уже вмешивается в американскую политику, «пока мы здесь сидим».

Чтобы понять угрозу, американцам стоит посмотреть на предыдущие российские кампании по распространению дезинформации. А для того, чтобы увидеть полную картинку возможного российского вмешательства в 2020 году, необходимо рассмотреть гибридную войну, которую Кремль ведет против Украины, — пишет на страницах Foreign Policy Сэм Сокол, автор книги «Гибридная война Путина и евреи: антисемитизм, пропаганда и переселение украинских евреев».

Он напоминает, что после того, как Революция достоинства в 2014 году свергла режим пророссийского президента, Россия отреагировала целым комплексом мероприятий. Она развязала военную агрессию против Украины и развернула кампанию дезинформации, чтобы подорвать легитимность нового правительства в Киеве. Называя послереволюционную украинскую власть «фашистской хунтой», Москва при каждой возможности пыталась выставить Украину очагом ксенофобии, расизма и, главное, антисемитизма. И хоть еврейский вопрос не тревожит большинство украинцев или русских, называя своих врагов в Киеве ненавистниками евреев, Владимир Путин мог описывать украинских лидеров «нацистами немецкого типа». На постсоветском пространстве память о Второй мировой войне до сих пор имеет серьезный политический потенциал. Поэтому со стороны российского президента это был хитрый, но аморальный поступок.

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Историк Николай Копосов пояснил: «Политика памяти, основанная на культе войны, смогла создать мировоззрение, в рамках которого новые акты войны можно оправдать. Она создала язык политической мобилизации против внешнего врага, который необходим режиму для того, чтобы маргинализировать оппозицию своей страны».

И хотя украинцы в поисках героев, которые бы стали примером в борьбе против российского реваншизма, действительно обратили внимание на националистических лидеров, в утверждениях Кремля о том, что украинские евреи были в опасности из-за государственного антисемитизма, не было ничего общего с реальностью.

Холодного и мрачного утра в феврале 2014 году Михаил Капустин стоял на тротуаре, разглядывая синагогу в Симферополе. С ужасом он прочел простой лозунг рядом со свастиками и вульфсангелом, которые были начертаны черной краской: «Смерть евреям». Раввин, которому было в то время 34 года, вырос в семье офицера советских ВМС. Ему снова пришлось познавать вкус жизни под российским правлением. Только за два дня до того все казалось относительно нормальным. Он был в Керчи по делам, когда услышал в новостях о создании переходного правительства в Киеве. А в Симферополе начались стычки между пророссийскими и антироссийскими демонстрантами. На пути домой Капустин взял мобильный телефон и позвонил жене, приказав ей готовиться к возможной эвакуации.

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На следующее утро солдаты в униформах без опознавательных знаков захватили здание парламента автономии в Крыму и подняли российский флаг. За день «зеленые человечки» из России расползлись по городу и захватили все правительственные помещения. Вскоре за закрытой дверью и под дулом российских автоматов парламент крымской автономии проголосовал за решение просить Россию о предоставлении помощи в сфере безопасности. Бродя по улицам захваченного города, Капустин был рассерженным. Он спрашивал себя, действительно ли такое возможно в Европе в 21-м веке.

Около 4 утра, когда российские военные начинали свою операцию захвата, камеры наблюдения синагоги сняли мужчину, который достал из сумки банку краски и начал что-то писать на дверях. Через несколько часов после того Капустин получил звонок от Анатолия Гендина – пророссийского главы еврейской общины в городе. Он приказал Капустину приехать, как можно быстрее. Стоя перед расписанной дверью серого здания, которое окружили журналисты и полиция, Капустина тревожило антисемитское граффити. В нем что-то было не так.

«Я видел интересный символ, которого не знал раньше. Я проверил его и узнал, что это был перевернутый знак Правого сектора», - вспомнил мужчина, заметив, что его удивила ошибка на граффити.

«Если кто-то нацист, он умеет рисовать свастику. Если кто принадлежит к Правому сектору, он знает, как нарисовать свой логотип», - пояснил Капустин.

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Его также удивило, что символы появились в Симферополе, где «Правый сектор» фактически не действовал, так же как и другие националистические организации. Поэтому он заподозрил, что антисемитский вандализм вообще не был мотивирован расизмом. Вскоре после того, как Капустин объявил, что покидает Крым, потому что не хочет жить в российской оккупации, ему позвонили из кремлевского телеканала RT с просьбой об интервью. Когда оно вышло в эфир, мужчина начал получать тревожные звонки от друзей. Российская пропаганда вырезала кусок интервью, в котором Капустин рассказывал историю о еврее, избитого в Киеве во время Евромайдана. Это было выставлено, как доказательство антисемитизма в Украине. Видео RT убедило зрителей, что Капустин уехал из Крыма из-за страха перед украинским антисемитизмом.

«Я чувствовал себя ужасно. Мне казалось, что меня подставили. Они просто перекрутили мои слова. Это был действительно я, мой голос, мои слова. Должен признать, они профессионально изменили контекст», - сказал Капустин.

Как и любая хорошая пропаганда, RT берет реальные события и меняет их фон, искажает правду настолько, чтобы она соответствовала чепухе, которая ничего не имеет общего с реальностью. В конце концов, 32 тысячи людей действительно покинули Украину и переехали в Израиль, о чем свидетельствуют данные израильского министерства внутренних дел. Однако, эта волна была вызвана опасностью от военной агрессии России, а не «украинскими антисемитскими атаками». По таким же причинам из Украины в Польшу переехала часть от почти 2 миллионов украинцев, которые не были евреями.

«За время проведения десятков интервью с переселенцами-евреями и беженцами для своей книги «Гибридная война Путина и евреи», я не встретил никого, кто сказал бы, что его переезд был мотивирован расизмом. Однако, Кремль не позволил реальности пройти путь хорошей истории. Зато антисемитизм остался лейтмотивом российской пропаганды», - пишет автор.

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В октябре 2014 года за несколько недель до 109-й годовщины еврейских погромов в Одессе, которые состоялись в 1905 году, российские газеты «Правда» и «Известия» написали, что члены «Правого сектора» терроризировали еврейскую общину в южном украинском городе. Мол, они избили более 20 человек. В статьях говорилось, что лидеры еврейской общины якобы готовили обращение к Всемирному конгрессу евреев с просьбой о помощи.

«Правый сектор уничтожает нас, это чистый военный нацизм», - сказал «лидер одесской еврейской общины» Михаил Майман.

Но эта история оказалась полностью фальшивой. Ее громогласно развенчивали настоящие лидеры еврейской общины в Одессе, которые отрицали существование деятеля с фамилией Майман. Также они заявили, что община не сталкивалась с насильственными нападениями.

По иронии, именно после Майдана евреи наблюдали наибольшие успехи своей общины в Украине. В 2016 году премьер-министром стал еврейский соратник президента Петра Порошенко Владимир Гройсман, который был председателем Верховной Рады, когда был одобрен законопроект о декоммунизации. Недавно же президентом Украины стал телевизионный актер Владимир Зеленский. Его еврейская этническая принадлежность вообще не обсуждалась во время предвыборной кампании. Многие эксперты расценили это как индикатор того, что евреи в Украине полностью интегрировались в общество после того, как страна стала независимой в 1991 году.

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Однако, автор замечает, что несмотря на все, в Украине до сих пор есть те, кто не стесняется делать антисемитские высказывания. Да и сам Зеленский ничего не говорил во время предвыборной кампании о своей этнической принадлежности. Хотя его победа в значительной степени подрывает домыслы России о «фашизме и антисемитизме» в Украине, хотя определенный уровень ненависти все же остается.

История украинских евреев указывает на то, как внешние актеры могут умело использовать этническое и расовое напряжение для своих агрессивных целей. В то время как американцы пытаются справиться с шоком от подъема антисемитизма, а политики по обе стороны политического разделения пытаются использовать эту проблему в интересах своих партий, важно обратить внимание и на то, как такие попытки политизировать и даже сфабриковать расизм были разыграны в других странах.

Россия уже показала, что готова расширить социальный раскол в США через вопросы расы и идентичности. А последние вспышки антисемитизма могут дать пропагандистам Путина еще один социальный конфликт, который они используют в дезинформации. В конце концов, в Украине они это уже сделали.