В Северной Корее публично казнят заключенных за попытку побега - ООН

В стране насилуют и жестоко избивают задержанных.

В Северной Корее публично казнят заключенных, которые пытаются сбежать из тюрьмы или украсть что-то. При этом люди находятся в ужасных условиях, подвергаются насилию и не получают медпомощь в пенитенциарных учреждениях.

Как пишет ТСН.uа, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

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Управление ООН по правам человека получило и проанализировало информацию о задержанных граждан Северной Кореи, преимущественно женщин. В период с сентября до мая они опросили более 330 человек, которые покинули страну.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что "многочисленные опрошенные сообщили о жестоких избиениях со стороны тюремных охранников, некоторые из которых привели к смерти заключенных".

Женщины сообщали о многочисленных изнасилованиях, в частности во время осмотров и обысков.

Кроме этого, в тюрьмах распространено недоедание, люди умирают голодной смертью. Также там распространены такие заболевания, как туберкулез, гепатит, брюшной тиф и плеврит, а медицинская помощь предоставляется лишь частично или вообще отсутствует.

Гутерриш добавил, что заключенных заставляют работать по много часов, часто происходят несчастные случаи, и есть "многочисленные сообщения о смерти заключенных в результате несчастных случаев, связанных с работой".

"Есть сообщения о публичных казнях заключенных, которые пытались скрыться, украсть или совершить другие преступления", - сказал Гутерриш.

Известны случаи, когда люди умирали после перевода в камеры одиночного заключения.

Генеральный секретарь заявил, что аресты, избиения, принудительный труд, казни и другие злоупотребления, совершаемые в центрах содержания под стражей и тюрьмах сотрудниками министерства государственной безопасности и министерства безопасности людей, "видимо, широко распространенные и систематичны".

Он также заявил о коррупции в северо-корейский тюрьмах: за взятку могут облегчить условия труда или разрешить встречу с семьей. Про адвокатов для задержанных даже не идет речь.

Напомним, в Amnesty International утверждают, что в целом количество задокументированных казней в мире сократилось. Согласно отчету, обнародованному в Берлине 10 апреля, в 20 государствах было казнено по меньшей мере 690 человек.