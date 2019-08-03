В Москве проходят массовые протесты, задержаны уже десятки людей (онлайн-трансляция)

Среди задержанных не только участники акции, но и случайные прохожие.

В центре Москвы проходит несанкционированная акция «Вернем себе право на выборы», полиция начала задержания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, повод для протеста жителей российской столицы стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Сегодня акция проходит в формате «прогулок по бульварам» - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в группе во «ВКонтакте» и более 20 тысяч — в Facebook.

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В центре российской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

«Власть пытается бороться с протестом незаконными арестами и выдуманными праздниками в Парке Горького. Она вбрасывает дезинформацию о митинге 10 августа, а Собянин делает несвойственные ему жесткие заявления. Но все это только злит москвичей еще сильнее. В 14:00 встречаемся с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Бульварном кольце!» - сообщили организаторы.

Москвичей призвали выйти сегодня на акцию, при этом предупредив, что неделю назад российская полиция жестко разогнала участников митинга.

Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держатся очень храбро!) pic.twitter.com/PpRT5U6VUk — Ann (@IfSoAnn) August 3, 2019

«Особенно отвратительно выглядят массовые необоснованные и незаконные задержания, избиения, скоростные суды и аресты участников мирных акций, преследование и провокации против оппозиционных кандидатов и политиков. Это уничтожает авторитет власти даже среди ранее лояльных граждан… Мы призываем всех собраться на большую акцию в центре Москвы 3 августа в 14 часов. Наша борьба продолжается. Растущая общественная активность дает нам всем шанс добиться нормальных выборов. Давайте приумножим усилия для победы!», - говорится в заявлении коалиции независимых кандидатов.

В то же время прокуратура Москвы предостерегла как организаторов, так и участников несанкционированного шествия по Бульварному кольцу под лозунгом «Вернем себе право на выборы» об «установленной законодательством РФ ответственности».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровью граждан», - говорится на сайте ведомства.

Российские СМИ сообщают уже о десятках задержанных в разных местах российской столицы. Среди задержанных не только участники акции, но и случайные прохожие.

Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара



Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

"Попадаются и случайные ребята. Один [задержанный] парень говорит, вышел из хостела подлечить гайморит", - рассказал политолог Аркадий Дубнов, которого также задержали.

Сообщается, что под волну задержаний попала даже депутат от путинской партии "Единая Россия", которая, по ее словам, просто переходила дорогу вместе с мужем. Задерживают и журналистов, которые освещают событие.

Это лучшее видео пока за сегодня. Член партии Единая Россия и её муж «просто хотели перейти улицу». А дальше все на видео: pic.twitter.com/A1HrreQVBD — Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) August 3, 2019

Также протестные акции проходят в "северной столице" Санкт-Петербурге, там она согласована с местными властями. Тем не менее, по крайней мере один мужчина задержан, за крики "Путина долой!".

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.