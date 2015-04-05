Россия ведет политику, направленную на раскол ЕС – Квасьневский

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV, пишет Телеграф.

"Россия и раньше вела не одну европейскую политику, а "28+1": 28 - это двусторонние отношения (с странами членами ЕС - ред.), а одна была самая неважная - это с Брюсселлем", - заявил Квасьневский.

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По мнению политика, Евросоюз и лидеры стран Европы в частности должны сделать все возможное, "чтобы это не действовало".

Квасьневский уверен, что такая политика России по отношению к Евросоюзу обусловлена тем, что российский лидер Владимир Путин считает ЕС искусственной структурой, "что она не выдержит и что надо работать с разными членами ЕС, чтобы в один момент, как Советский Союз упал, так и ЕС должен упасть".