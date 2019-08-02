В столице Хорватии мужчина из ревности убил шестерых человек и совершил самоубийство

В результате стрельбы погибли двое мужчин и три женщины, а также 10-летний ребенок.

В столице Хорватии Загребе неизвестный мужчина открыл огонь в жилом районе, убив шестерых человек. Как сообщает НВ со ссылкой Vecernji List, предварительно, стрельба началась из-за бытовой ссоры: подозреваемый в убийствах якобы ревновал бывшую жену к новому партнеру. Читайте такжеВ Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Отмечается, что перед стрельбой были слышны женские крики. В результате стрельбы погибли двое мужчин и три женщины, а также 10-летний ребенок. При этом полицейские нашли живым семимесячного ребенка. Впоследствии в другом районе Загреба полиция обнаружила мертвым подозреваемого в нападении.

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