В столице Хорватии мужчина из ревности убил шестерых человек и совершил самоубийство
10:28, 02 августа 2019Мир
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В результате стрельбы погибли двое мужчин и три женщины, а также 10-летний ребенок.
Жертвами стрельбы стали шесть человек / фото vecernji. hr
В столице Хорватии Загребе неизвестный мужчина открыл огонь в жилом районе, убив шестерых человек.
Как сообщает НВ со ссылкой Vecernji List, предварительно, стрельба началась из-за бытовой ссоры: подозреваемый в убийствах якобы ревновал бывшую жену к новому партнеру.
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Отмечается, что перед стрельбой были слышны женские крики.
В результате стрельбы погибли двое мужчин и три женщины, а также 10-летний ребенок. При этом полицейские нашли живым семимесячного ребенка.
Впоследствии в другом районе Загреба полиция обнаружила мертвым подозреваемого в нападении.
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