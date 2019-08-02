цей матеріал доступний українською

В столице Хорватии мужчина из ревности убил шестерых человек и совершил самоубийство

10:28, 02 августа 2019
Мир
158 0
Жертвами стрельбы стали шесть человек / фото vecernji. hr

Как сообщает НВ со ссылкой Vecernji List, предварительно, стрельба началась из-за бытовой ссоры: подозреваемый в убийствах якобы ревновал бывшую жену к новому партнеру.

Читайте такжеВ Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

Отмечается, что перед стрельбой были слышны женские крики.

В результате стрельбы погибли двое мужчин и три женщины, а также 10-летний ребенок. При этом полицейские нашли живым семимесячного ребенка.

Впоследствии в другом районе Загреба полиция обнаружила мертвым подозреваемого в нападении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Хорватия