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В США заявили о смерти сына Усамы бен Ладена, который был наследником "Аль-Каиды"

01:07, 01 августа 2019
Мир
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Сын бен Ладена призывал своих последователей атаковать США и их западных союзников / фото: novinovi.com

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США.

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Чиновники не предоставляют никакой информации о том, когда и как умер сын бен Ладена, а также о возможной причастности США к его смерти.

Президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о его смерти также отказался давать какие-либо комментарии.

"Я не хочу это комментировать", - сказал Трамп.

В то же время, по данным NYT, правительство США все же причастно к операции, однако подробностей не известно.

"Хамза бен Ладена убили в течение последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти нужно было время", - пояснили американские чиновники на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен выплатить награду в один миллион долларов за информацию о местонахождении Хамза бен Ладена.

Сын бен Ладена распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Госдеп США внес одного из сыновей основателя и экс-лидера террористической группировки «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена - Хамзу в список разыскиваемых правоохранительными органами террористов.

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Теги: #терроризм