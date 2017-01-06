США внесли сына бен Ладена в список разыскиваемых террористов

Госдеп США внес одного из сыновей основателя и экс-лидера террористической группировки «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена - Хамзу в список разыскиваемых правоохранительными органами террористов, сообщает CNN.

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По данным ведомства, 14 августа 2015 года действующий лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири официально включил Хамзу бен Ладена в ряды террористической организации.

В Госдепе подчеркнули, что Хамза бен Ладен внесен в список из-за серьезного риска совершения им актов терроризма, которые могут угрожать безопасности граждан США или национальной безопасности страны.