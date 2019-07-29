В Британии запустят крупнейшую со времен Второй мировой войны рекламную кампанию для "жесткого" Brexit

Кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении. Часть предварительных мер предусматривает до 100 млн фунтов, потраченных на рекламу в течение следующих трех месяцев.

Кроме того, Джонсон приказал своим министрам ежедневно проводить совещания о прогрессе в кабинете комитета Cobra - места, отведенного для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.

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Сам Джонсон сегодня едет с первым визитом в Шотландии на новой должности, и имеет целью использовать эту поездку, чтобы показать свою приверженность стимулированию экономического роста за пределами Англии, сообщает Sky News.

Он объявит о дополнительном финансировании в 300 млн фунтов для общин Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, пытаясь уменьшить опасения относительно распада союза после Brexit после того, как шотландские националисты уже назвали его "последним премьер-министром Британии".

Джонсон также планирует поехать в Уэльс, чтобы встретиться с членами сельскохозяйственной общины, и Северной Ирландии, чтобы обсудить текущие усилия по передаче центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти.

Ранее УНИАН сообщал, что новое правительство Британии исходит из предположения, что ЕС не согласится пересмотреть соглашение о Brexit, и наращивает подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения 31 октября.