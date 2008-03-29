Генпрокуратура Гонконга допросила украинских моряков с «Нефтегаза-67»

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте аварии украинского судна «Нефтегаз-67» в Южно-Китайском море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи со ссылкой на руководителя группы украинских экспертов, первого заместителя министра транспорта и связи Василия ШЕВЧЕНКО, параллельно начаты работы по заведению тросов и другого оборудования для возможного подъема судна.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, к этой работе приобщилось Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, Крым) – владелец транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67». «Подписано предварительное соглашение об указанных работах, и сейчас работает группа с целью обеспечения подписания основного соглашения с «Черноморнефтегазом», - сказал первый заместитель министра. Эти работы необходимо провести до прибытия самого мощного в Азии плавучего крана «Хуа Тьень Лун», который должен подойти в ближайшее время.

Первый заместитель министра транспорта и связи также сообщил, что во время встречи 28 марта с постоянным секретарем по вопросам транспорта правительства Гонконга Френсисом ХО китайская сторона была проинформирована о главном требовании украинской стороны – «как можно быстрее проверить все судно для того, чтобы узнать судьбу того моряка, который на данный момент считается пропавшим без вести».

В.ШЕВЧЕНКО сообщил также, что Генпрокуратура Гонконга предварительно допросила всех моряков, которых удалось спасти. Он отметил, что время пребывания экспертной группы в Гонконге продлено – предварительно, до вторника, 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» (Украина) и балкера «Яохай» (КНР).

На судне «Нефтегаз-67» находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали спасатели в открытом море. Они спасены.

По состоянию на 29 марта найдены тела трех моряка. Судьба 15 членов экипажа судна «Нефтегаз-67» остается неизвестной.