В лондонском аэропорту Хитроу отмененили более 100 рейсов

Авиакомпания British Airways отменила более 100 рейсов, которые должны были быть выполнены за выходные из нового терминала лондонского аэропорта Хитроу, строительство которого обошлось в $8,6 млрд.

Об этом сообщает интернет-издание Газетa.ru.

В сообщении авиакомпании говорится, что отменены 66 субботних внутренних и европейских рейсов и 37 воскресных.

Как сообщалось ранее, в пятницу 54 рейса были отменены из-за сбоя в компьютерной системе нового терминала.