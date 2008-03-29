В лондонском аэропорту Хитроу отмененили более 100 рейсов
15:07, 29 марта 2008Мир
828 0
В пятницу были отменены 54 рейса
Авиакомпания British Airways отменила более 100 рейсов, которые должны были быть выполнены за выходные из нового терминала лондонского аэропорта Хитроу, строительство которого обошлось в $8,6 млрд.
Об этом сообщает интернет-издание Газетa.ru.
В сообщении авиакомпании говорится, что отменены 66 субботних внутренних и европейских рейсов и 37 воскресных.
Как сообщалось ранее, в пятницу 54 рейса были отменены из-за сбоя в компьютерной системе нового терминала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter