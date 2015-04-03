В Нью-Йорке арестованы подозреваемые в подготовке взрыва
10:28, 03 апреля 2015Мир
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В Нью-Йорке арестованы две женщины по подозрению в подготовке взрыва с применением оружия массового поражения по аналогии с терактом на Бостонском марафоне.
REUTERS
Федеральный суд в Бруклине предъявил Асии Сиддики и Ноэль Веленцас обвинения в заговоре с целью подрывов полицейских, военных и правительственных объектов в городе, передает Би-би-си.
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Как утверждает прокуратура, женщины признались в беседе с работавшим под прикрытием агентом, что намерены поместить взрывные устройства в скороварки.
Адвокат Асии Сиддики отметил, что его клиентка будет оспаривать обвинение.
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