В Нью-Йорке арестованы подозреваемые в подготовке взрыва

Федеральный суд в Бруклине предъявил Асии Сиддики и Ноэль Веленцас обвинения в заговоре с целью подрывов полицейских, военных и правительственных объектов в городе, передает Би-би-си.

Читайте такжеБостонский террорист Царнаев признал вину во взрывах на марафоне

Как утверждает прокуратура, женщины признались в беседе с работавшим под прикрытием агентом, что намерены поместить взрывные устройства в скороварки.

Адвокат Асии Сиддики отметил, что его клиентка будет оспаривать обвинение.