В Иране помиловали женщину, заключенную за попытку попасть на волейбольный матч

Гавами имеет двойное гражданство - иранское и британское, пишет Радио Свобода.

2 апреля в Министерстве иностранных дел Британии приветствовали новость о помиловании женщины, но выразили беспокойство, что ей до сих пор запрещено выезжать из страны.

Брат Гонче Иман Гавами рассказал Guardian, что апелляционный суд отменил для нее семь месяцев заключения, которые оставались, поэтому девушка не обязана возвращаться в тюрьму.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбольного матча26-летнюю Гонче Гавами задержали в июне прошлого года, когда она попыталась попасть на волейбольный матч в Тегеране в знак протеста против существующей в стране практики разделения по половому признаку. После этого иранская прокуратура обвинила ее в связях с оппозицией.

В ноябре 2014 года суд Тегерана приговорил Гавами к году тюрьмы за «распространение антигосударственной пропаганды», но впоследствии ее выпустили под залог на время рассмотрения апелляции.

Гонче Гавамі провела в тюрьме 151 день, в том числе месяц в одиночной камере.