WP: компания Huawei тайно помогала создать мобильную сеть в КНДР

В Huawei заявили, что «не присутствуют» в Северной Корее и соблюдают режим санкций против КНДР.

Китайская компания Huawei тайно помогла Северной Корее построить и поддерживать коммерческую мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает The Washington Postсо ссылкой на информированные источники и внутренние документы.

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По данным WP, китайский телекоммуникационный гигант в течение восьми лет сотрудничал с государственной китайской фирмой Panda International Information Technology Co Ltd по ряду проектов, пишет НВ.

Согласно документации, которая есть в распоряжении WP, компания Huawei тесно сотрудничала с Panda, используя компанию в качестве посредника для обеспечения КНДР базовыми станциями, антеннами и другим оборудованием, необходимым для запуска Koryolink. В течение нескольких лет сотрудники Huawei и Panda работали в гостинице рядом с площадью Ким Ир Сена в Пхеньяне, сообщил источник.

Отмечается, что Huawei участвовала в интеграции сети и предоставлении услуг в области программного обеспечения, а также по меньшей мере в одном проекте по расширению Koryolink.

В Huawei заявили, что «не присутствуют» в Северной Корее и соблюдают режим санкций против КНДР.