Франция нашла военную субмарину, исчезнувшую полвека назад

Поиски подводной лодки La Minerve были возобновлены этого года под давлением родственников пропавших с ней членов экипажа.

Военно-морские силы Франции обнаружили в Средиземном море субмарину, которая пропала без вести 51 год назад. На ее борту было 52 моряка. Все эти годы La Minerve не могли найти. Однако, судно все это время лежало на дне близ порта Тулон.

«Это успех, облегчение и технический подвиг. Мои мысли с семьями, которые ждали так долго на этот момент», - цитирует The Guardian слова министра обороны Франции Флоренс Парли.

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Судно La Minerve принимало участие в военных учениях в январе 1968 года, когда неожиданно исчезло. Многочисленные поисковые операции не смогли обнаружить его. Под давлением родственников членов экипажа новые поиски были начаты в этом году с применением новейшего оборудования. Данные со времен катастрофы тоже были пересмотрены. В частности, эксперты рассмотрели отчеты о сейсмической активности, которые указали на то, что субмарина могла взорваться, когда упала на дно моря.

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Неназванный офицер ВМС Франции рассказал, что субмарину, пропавшую полвека назад, нашла лодка, которая принадлежит частной компании Ocean Infinity из США. Как стало известно, французская подводная лодка лежала на глубине 2370 метров за 45 километров от Торуна, где расположена военно-морская база Франции.

Причины катастрофы на субмарине, которая затонула всего за четыре минуты, так и не были установлены. Родственники погибших моряков надеются, что после обнаружения La Minerve наконец будет выяснена правда.