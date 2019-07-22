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Власти Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ

17:32, 22 июля 2019
Мир
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Столица Ирана - Тегеран / REUTERS

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил директор контрразведывательного департамента Министерства информации и нацбезопасности Ирана, передает агентство ISNA.

Власти утверждают, что контрразведывательный департамент уничтожили сеть агентов, связанных с ЦРУ, еще 18 июня.

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Чиновник департамента упомянул, что несколько человек были приговорены к смертной казни. Также он добавил, что арестованные шпионы работали в критически важных для страны секторах экономической, ядерной, военной и кибер-пространственной областях или в частных центрах, связанных с этими секторами.

Иранцев, утверждает агентство, завербовали агенты ЦРУ, когда те участвовали в "зарубежных конференциях".

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что в сообщении Ирана об аресте шпионов ЦРУ нет "ни слова правды".

"Просто еще больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который рушится и не знает, что с этим делать. Их экономика мертва и станет только хуже", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в середине июня власти Ирана заявили о разоблачении "большой сети кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением США.

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Теги: #Иран#ЦРУ#шпионаж#Дональд Трамп