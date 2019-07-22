Власти Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ

По официальным сообщениям, несколько человек были приговорены к смертной казни.

Власти Ирана заявили о задержании 17 человек по подозрению в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил директор контрразведывательного департамента Министерства информации и нацбезопасности Ирана, передает агентство ISNA.

Власти утверждают, что контрразведывательный департамент уничтожили сеть агентов, связанных с ЦРУ, еще 18 июня.

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Чиновник департамента упомянул, что несколько человек были приговорены к смертной казни. Также он добавил, что арестованные шпионы работали в критически важных для страны секторах экономической, ядерной, военной и кибер-пространственной областях или в частных центрах, связанных с этими секторами.

Иранцев, утверждает агентство, завербовали агенты ЦРУ, когда те участвовали в "зарубежных конференциях".

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что в сообщении Ирана об аресте шпионов ЦРУ нет "ни слова правды".

"Просто еще больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который рушится и не знает, что с этим делать. Их экономика мертва и станет только хуже", - отметил он.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

Как сообщал УНИАН, в середине июня власти Ирана заявили о разоблачении "большой сети кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением США.