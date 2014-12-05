В Беринговом море затонул южнокорейский траулер, погибли десятки человек

Были обнаружены семь тел погибших, сообщил ТАСС руководитель морского спасательно- координационного подцентра Росморречфлота в Петропавловске-Камчатском Артур Рец.

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"В поисковых работах были задействованы четыре южнокорейских траулера. Они нашли на месте крушения тела шести человек. Еще одного погибшего подняло на борт российское промысловое судно "Владимир Брадюк", - сказал Рец.

По его словам, должен решиться вопрос с отправкой в район поисков спасательного судна из порта Пусан (Южная Корея). Именно оно должно будет принять на борт тела всех погибших, а также всех выживших членов команды траулера Oryong 501.

ЧП произошло 1 декабря. Примерно в 17.00 по местному времени при выборке трала у берегов Чукотки в контур судна Oryong 501 (порт приписки Пусан, Южная Корея) поступила забортная вода и заполнила корпус. После этого траулер, на борту которого находились 60 членов экипажа, начал стремительно тонуть. Семь человек, включая российского инспектора-наблюдателя за промыслом, удалось спасти. Еще один из поднятых спасателями на борт членов экипажа - гражданин Южной Кореи - скончался от переохлаждения.