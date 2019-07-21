Посольство Туркменистана в России опровергло сообщения о смерти президента
18:55, 21 июля 2019Мир
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Ранее о смерти Гурбангулы Бердымухамедова сообщили российские СМИ.
Информация о смерти Бердымухамедова пока не подтверждается / фото УНИАН
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
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Об этом сообщили в посольстве Туркменистана в России, передает ТАСС.
"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - сказал представитель посольства.
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана.
По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, о смерти Бердымухамедова сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде, а спецслужбы скрывают информацию.
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