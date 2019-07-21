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Посольство Туркменистана в России опровергло сообщения о смерти президента

18:55, 21 июля 2019
Мир
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Информация о смерти Бердымухамедова пока не подтверждается / фото УНИАН

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Об этом сообщили в посольстве Туркменистана в России, передает ТАСС.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - сказал представитель посольства.

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана.

По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, о смерти Бердымухамедова сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде, а спецслужбы скрывают информацию.

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Теги: #Туркмения#президент Туркменистана