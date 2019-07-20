Саудовская Аравия дала согласие на размещение американских войск

Король Салман указал, что это решение принято «в интересах региональной безопасности и стабильности».

Король Саудовской Аравии Салман дал согласие на размещение американских войск на территории королевства.

Читайте такжеГлава МИД Ирана о возможной войне с США: мы не будем ее инициировать, но будем защищать себя

Об этом сообщило государственное информагентство SPA, передает “Голос Америки”.

Войска США получили право находиться в Саудовской Аравии «для активизации сотрудничества в интересах региональной безопасности и стабильности, и поддержания мира».

Это решение принято на фоне обострения кризиса в отношениях США и Ирана.

Представитель США сообщил, что речь может идти о переброске в Саудовскую Аравию примерно 500 военнослужащих.

В июне Пентагон заявил, что может направить на Ближний Восток 1 тыс. военных, однако не указал в какие государства региона.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Саудовскую Аравию важным партнером США на Ближнем Востоке и союзником в противостоянии Ирану.