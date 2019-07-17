Австралия решительно настроена добиваться справедливости для жертв MH17 и их родственников

Предъявление обвинения четырем лицам за их предполагаемую роль в крушении самолета в Австралии считают существенным шагом на пути к установлению справедливости и ответственности.

Министр иностранных дел и министр по делам женщин Австралии Марис Пейн и министр внутренних дел Питер Даттон заявили, что Австралия решительно настроена добиваться правосудия за катастрофу самолета MH17.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.

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"Хотя ничто не может вернуть тех, кто лишился своих жизней, австралийское правительство остается твердым в своей решимости добиваться правосудия за сбивание самолета и достижение справедливости для жертв и их близких родственников", - говорится в заявлении.

При этом сказано, что объявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о предъявлении обвинения четырем лицам за их предполагаемую роль в крушении самолета является существенным шагом на пути к установлению справедливости и ответственности.

Австралия и Нидерланды участвуют в переговорах с Российской Федерацией, отталкиваясь от совместного заявления от 25 мая 2018 года об ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета.

Также сказано, что Австралия выделила на протяжении четырех лет 50,3 млн долларов на поддержку судебного преследования и расследования обстоятельств катастрофы самолета.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский «Боинг» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за крушение самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как именно привлекать к ответственности этих четырех людей, мы возьмем во внимание военный конфликт, который происходил там. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже, если план был такой, мы все равно будем их преследовать за сбивание МН17. То, что они стремились осуществить, и что они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.