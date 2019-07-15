У наемников, воевавших на Донбассе, полиция Италии изъяли ракету класса "воздух-воздух"

Один из подозреваемых незаконно хранил целый арсенал оружия.

Полиция Италии изъяла боевую ракету класса "воздух-воздух" во время операции, в ходе которой был изъят арсенал оружия и задержаны лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции Турина.

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"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за определенными людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении.

В конце концов, полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA, которая есть на вооружении Вооруженных сил Катара.

Арсенал обнаружили в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 винтовки, 7 пистолетов, 20 винтовок, 306 частей огнестрельного оружия и 831 патрон различного калибра.

В результате спецоперации задержаны трое человек: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.

Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.

Как сообщал УНИАН, полиция Италии провела операцию на севере страны, в ходе которой был изъят арсенал оружия.