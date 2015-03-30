В России планируют повторное использование могил

Останки из заброшенных захоронений будут кремировать, а на освободившееся место хоронить новых усопших, пишет Лента.ру со ссылкой на «Известия».

Ведомство подготовило соответствующий законопроект. В каждом регионе появится комиссия, которая будет заниматься поиском заброшенных могил. Таковой может быть признано захоронение, на котором отсутствует информация о покойном и нет сведений об ответственном за захоронении лице. Отдельно оговаривается, что могила не может быть признана заброшенной, если на ней имеются надмогильные сооружения (памятники, часовни, склепы — ред.).

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Останки из таких захоронений после кремации будут помещены в общую могилу «невостребованных прахов». На освободившееся место можно хоронить нового умершего. В Минстрое оценивают площадь заброшенных могил в России в пределах от 18 до 25 тысяч гектаров.

Вторично воспользоваться местом на региональном или муниципальном кладбищах можно не раньше чем через 20 лет лет со дня последнего захоронения. Повторное использование могил на воинских кладбищах исключается.