Спасатели обнаружили двух погибших при обрушении зданий в Нью-Йорке

01:43, 30 марта 2015
Мир
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Представители нью-йоркской полиции подтвердили, что обнаружили тела двух жертв обрушения жилых домов на Манхеттене

New York Daily News

Тела были обнаружены в воскресенье в ходе поисков двух пропавших при обрушении мужчин. Личности жертв пока не установлены, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

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Согласно последним данным, три здания обрушились и еще одно было серьезно повреждено в результате пожара, который вспыхнул после взрыва газа в одном из зданий в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке в четверг. В результате инцидента пострадали 23 человека, еще два человека числились пропавшими без вести.

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