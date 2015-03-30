Спасатели обнаружили двух погибших при обрушении зданий в Нью-Йорке

Тела были обнаружены в воскресенье в ходе поисков двух пропавших при обрушении мужчин. Личности жертв пока не установлены, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

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Согласно последним данным, три здания обрушились и еще одно было серьезно повреждено в результате пожара, который вспыхнул после взрыва газа в одном из зданий в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке в четверг. В результате инцидента пострадали 23 человека, еще два человека числились пропавшими без вести.