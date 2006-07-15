Украинцы покидают Ливан

Сегодня Посольство Украины в Ливане обеспечило эвакуацию первой группы граждан Украины в Сирию, откуда они чартерным рейсом вылетят в Украину.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сказал министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, комментируя ситуацию, сложившуюся после начала бомбардировки Израилем территории Ливанской Республики.

По словам Б.ТАРАСЮКА, “в Украине с глубокой тревогой воспринимают вспышку насилия на Ближнем Востоке. Вызывает сожаление, что в результате противостояния сторон погибают невиновные мирные люди, значительные разрушения терпит жизненно важная гражданская инфраструктура”.

Министр напомнил, что в связи с началом военных действий на юге Ливана Министерством иностранных дел Украины и дипломатическими представительствами нашего государства в Ливане и Израиле принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности украинских граждан, проживающих или находящихся в зоне военного конфликта.

С этой целью для координации действий в МИД Украины на базе Департамента консульской службы создана рабочая группа. Номера телефонов „горячей” телефонной линии размещены на веб-сайте МИД.

Посольством Украины в Ливане установлена связь с гражданами Украины, родственники которых обратились с просьбой способствовать их выезду с территории Ливана.

На данный момент в Ливане на консульском учете находятся 1605 граждан Украины, из которых около 300 изъявили желание выехать из страны.

Информации о жертвах или пострадавших гражданах Украины в Ливане нет.