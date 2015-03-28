СМИ: бывшая подруга второго пилота Airbus A320 заявила, что тот хотел войти в историю

Бывшая подруга второго пилота разбившегося во Франции самолета Airbus A320 Андреаса Лубитца рассказала, что он хотел войти в историю, "изменить систему", сделать так, чтобы его запомнили.

Как сообщает РИА Новости, девушка рассказала в интервью немецкому таблоиду Bild, что ее бывший молодой человек планировал сделать эффектный жест, чтобы "все его запомнили". "Это ничего не значило для меня в то время, но теперь значит", — приводит газета слова девушки.

По ее словам, Андреас Лубитц был скрытным и мог хранить секреты, также он мог проснуться среди ночи с криком "Мы падаем!" "Когда я узнала о крушении, в голове снова и снова проигрывалась "запись" того, что он говорил: однажды я сделаю что-то, что изменит систему, все узнают мое имя и запомнят меня", — поделилась своими воспоминаниями девушка.

Читайте такжеНа месте аварии Airbus A320 нашли до 600 фрагментов телПо данным СМИ, незадолго до крушения Лубитц расстался со своей девушкой, а затем сделал попытку ее вернуть, купив ей автомобиль.