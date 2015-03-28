СМИ: бывшая подруга второго пилота Airbus A320 заявила, что тот хотел войти в историю
Девушка рассказала, что ее бывший молодой человек планировал сделать эффектный жест, чтобы "все его запомнили".
Бывшая подруга второго пилота разбившегося во Франции самолета Airbus A320 Андреаса Лубитца рассказала, что он хотел войти в историю, "изменить систему", сделать так, чтобы его запомнили.
Как сообщает РИА Новости, девушка рассказала в интервью немецкому таблоиду Bild, что ее бывший молодой человек планировал сделать эффектный жест, чтобы "все его запомнили". "Это ничего не значило для меня в то время, но теперь значит", — приводит газета слова девушки.
По ее словам, Андреас Лубитц был скрытным и мог хранить секреты, также он мог проснуться среди ночи с криком "Мы падаем!" "Когда я узнала о крушении, в голове снова и снова проигрывалась "запись" того, что он говорил: однажды я сделаю что-то, что изменит систему, все узнают мое имя и запомнят меня", — поделилась своими воспоминаниями девушка.
Читайте такжеНа месте аварии Airbus A320 нашли до 600 фрагментов телПо данным СМИ, незадолго до крушения Лубитц расстался со своей девушкой, а затем сделал попытку ее вернуть, купив ей автомобиль.