Латвия: американские военные останутся в Балтии
02:33, 28 марта 2015Мир
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США заверили командующего Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенанта Раймонда Граубе, что будут продолжать военные учения в странах Балтии
REUTERS
Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.
Граубе подтвердил, что США будут продолжать начатую в прошлом году операцию Atlantic Resolve "так долго, как того требует положение в регионе". Присутствие американских солдат в Латвии и в странах Балтии он назвал "неоценимым вкладом в совершенствование знаний и навыков" латвийских солдат.
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Целью операции Atlantic Resolve является демонстрация Эстонии, Латвии и Литве солидарности союзников по НАТО гарантий безопасности балтийского региона.
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