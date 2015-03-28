Латвия: американские военные останутся в Балтии

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Граубе подтвердил, что США будут продолжать начатую в прошлом году операцию Atlantic Resolve "так долго, как того требует положение в регионе". Присутствие американских солдат в Латвии и в странах Балтии он назвал "неоценимым вкладом в совершенствование знаний и навыков" латвийских солдат.

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Целью операции Atlantic Resolve является демонстрация Эстонии, Латвии и Литве солидарности союзников по НАТО гарантий безопасности балтийского региона.