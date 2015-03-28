Столтенберг призвал ”не строить догадки” о вступлении Украины в НАТО

Об этом он заявил он в интервью канадскому журналу Maclean`s, сообщает РИА Новости.

”Было бы неправильным строить догадки. Украина подчеркнула, что это займет некоторое время”, - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он напомнил, что Украина ”начала процесс реформ с целью подать заявку на членство позже”. ”Если и когда они подадут заявку, мы рассмотрим ее”, - заявил генсек.

Верховная рада Украины 23 декабря прошлого года внесла изменения в закона страны, отказавшись от внеблокового статуса государства. Власти Украины считают, что внеблоковость не смогла гарантировать стране безопасность.