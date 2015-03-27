Пилот А320 лечился в клинике на юге Франции, но не от депрессии

Об этом заявила официальный представитель медицинского учреждения Сюзанне Допхайде, передают РИА Новости.

"Второй пилот имел контакты с университетской клиникой, однако он проходил здесь лечение не от депрессии", — заявила Допхайде. Она добавила, что в ближайшее время клиника сделает заявление для прессы.

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По данным следователей, пилот рейса 4U9525 Патрик Зонденхаймер вышел из кабины пилотов на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил своего коллегу — второго пилота Лубитца — открыть ему дверь.

Пока второй пилот маневрировал самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа использовал топор, чтобы взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.