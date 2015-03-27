Родственники погибших на борту лайнера Germanwings могут получить по 150 тысяч долларов

15:39, 27 марта 2015
Мир
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Родственники погибших в результате авиакатастрофы самолета Germanwings во Франции могут получить по 150 тысяч долларов в качестве компенсационной выплаты.

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Ему информацию сообщил один из немецких адвокатов, который ранее представлял семьи жертв авиакатастроф.

"Если родственники не обращаются в суд, международная договоренность обычно ограничивает выплату авиакомпаний примерно в 157 тысяч 400 долларов за каждого пассажира, который погиб при падении самолета. Однако если семьи хотят большей компенсации, они могут подать иски", — сказал адвокат.

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По его словам, потенциальные иски против авиакомпании Germanwings могут сфокусироваться на возможных нарушениях допуска пилота к полетам, а также касательно соблюдения необходимых мер безопасности на борту самолета.

По данным следователей, пилот рейса U49525 Патрик Зонденхаймер вышел из кабины пилотов на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована. Согласно информации газеты Bild, командир настойчиво просил своего коллегу — второго пилота Андреаса Лубитца открыть ему дверь и даже пытался ее выломать при помощи топора, который, по словам представителя Germanwings является штатным инвентарем безопасности A320.

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