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"Ни дыма не было, ничего": очевидцы рассказали об аварийном всплытии секретной подлодки РФ с 14 погибшими моряками

13:57, 03 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Рыбаки, ставшие очевидцами аварийного всплытия российской подлодки-носителя глубоководного аппарата, известного как «Лошарик», рассказали об увиденном.

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Об этом сообщает издание «СеверПост». По их словам, они заметили всплывающую подлодку, когда шли в сторону острова Кильдин в Баренцевом море. «Где-то в полдесятого вечера всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», - рассказал один из рыбаков.

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Теги: #пожар#подлодка#моряки#ВМФ России