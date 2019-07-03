"Ни дыма не было, ничего": очевидцы рассказали об аварийном всплытии секретной подлодки РФ с 14 погибшими моряками
13:57, 03 июля 2019Мир
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Рыбаки, которые стали очевидцами эвакуации российского глубоководного аппарата "Лошарик" считают, что подлодка всплыла не из-за аварии.
Иллюстрация / REUTERS
Рыбаки, ставшие очевидцами аварийного всплытия российской подлодки-носителя глубоководного аппарата, известного как «Лошарик», рассказали об увиденном.
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Об этом сообщает издание «СеверПост». По их словам, они заметили всплывающую подлодку, когда шли в сторону острова Кильдин в Баренцевом море. «Где-то в полдесятого вечера всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», - рассказал один из рыбаков.
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