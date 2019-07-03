"Ни дыма не было, ничего": очевидцы рассказали об аварийном всплытии секретной подлодки РФ с 14 погибшими моряками

Рыбаки, ставшие очевидцами аварийного всплытия российской подлодки-носителя глубоководного аппарата, известного как «Лошарик», рассказали об увиденном.

Читайте такжеВ Кремле информацию о гибели 14 подводников назвали "государственной тайной"

Об этом сообщает издание «СеверПост». По их словам, они заметили всплывающую подлодку, когда шли в сторону острова Кильдин в Баренцевом море. «Где-то в полдесятого вечера всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», - рассказал один из рыбаков.

По словам собеседников издания, к лодке почти сразу подошел военный корабль и два буксира, около 23:00 она ушла. Рыбаки отметили, что не заметили дыма и решили, что подлодка всплыла не из-за аварии. «Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре (крупная губа на Мурманском берегу Баренцева моря) выгружали тела», - добавили они.

Источники издания в военных кругах рассказали, что рыбаки видели атомную подводную лодку «Подмосковье», на борту которой размещена глубоководная станция АС-12 - «Лошарик».

Как сообщал УНИАН, секретное подразделение, четырнадцать моряков которого погибли во время ЧП на российской подводной лодке, базируется в Санкт-Петербурге.

Известно, что экипаж боролся с пожаром, который возник во время боевого похода и сумел привести исследовательскую подлодку на военно-морскую базу в Североморск.