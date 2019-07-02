День независимости США: Трамп хочет вывести танки на улицы Вашингтона
10:28, 02 июля 2019Мир
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Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что они увидят танки на улицах Вашингтона 4 июля.
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Об этом сообщает CNN. Военная техника появится на улицах города в честь празднования Дня независимости.
Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что «у нас будут выставлены танки на улице».
Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.
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