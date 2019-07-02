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День независимости США: Трамп хочет вывести танки на улицы Вашингтона

10:28, 02 июля 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает CNN. Военная техника появится на улицах города в честь празднования Дня независимости.

Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что «у нас будут выставлены танки на улице».

Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.

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Теги: #Трамп#День независимости США