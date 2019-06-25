EU Observer: Кремль хочет посадить в ПАСЕ «депутатов» из Крыма

Москва считает решение Совета Европы о возвращении ей права голоса доказательством того, что европейцы «покаялись»

Совет Европы снял свои санкции с России. И это стало моральной победой для Кремля. Это означает, что российские делегаты смогут принять участие в голосованиях ПАСЕ снова, хотя с 2014 года их лишили этого права из-за российской военной агрессии против Украины.

Кроме того, они смогут принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, на которых главным кандидатом стал лояльный к Кремлю министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, — пишет EU Observer.

Решение отменить санкции Совета Европы против России поддержали Франция, Германия и Швейцария – три ключевые страны самого старого европейского клуба, который существует с 1949 года и включает 47 участников. По словам французского министра по вопросам ЕС Амели де Монтшалин, позиция Парижа оправдывается желанием «защитить панъевропейское измерение в Совете Европы».

«Мы не занимаемся здесь геополитикой, а защищаем ценности прав человека», - сказала она.

«Мы все имеем одну цель: защитить общие интересы 830 миллионов европейцев без исключений», - прокомментировала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье.

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В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что приглашение России обратно в ПАСЕ «даст миллионам россиян защиту Европейского суда по правам человека». Но российская делегация вернется несмотря на то, что российская война против Украины продолжается. Это произойдет также вопреки тому, что Москва постоянно не выполняет решения Европейского суда по правам человека.

В Москве считают, что России вернули право голоса только потому, что она слишком большая, чтобы ее игнорировали. Об этом сказал российский депутат Петр Толстой.

«Мы возвращаемся в Страсбург, чтобы помочь нашим партнерам преодолеть кризис, который подрывает этот институт. В ПАСЕ нас не хватает. Ни один вопрос в Европе не может быть решен без крупнейшей страны», - сказал он.

Российский депутат добавил, что некоторые делегаты от России в Страсбурге могут быть из Крыма, который остается под российской оккупацией.

«Как вы можете оценивать защиту прав человека в Крыму без его представителей? Не допустить их будет равносильно запрету избранным чиновникам с территорий бывшей ГДР», - сказал Толстой, напоминая о разделении Германии во времена Холодной войны.

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Другой российский депутат Константин Косачев расценил снятие санкций Совета Европы как «признание ошибок» организации в отношении России. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал санкции творением «русофобского меньшинства» в ПАСЕ.

Издание пишет, что позиция Франции и Германии в Страсбурге прямо противоречит решению Евросоюза продлить действие санкций против России, которое было принято на прошлой неделе. Остается вопрос, смогут ли российские депутаты, которым нельзя пересекать границы ЕС за санкции, ездить в Страсбург. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, решение Совета Европы посылает «очень плохой сигнал» Кремлю.

«Оно говорит: делайте, что хотите, аннексируйте территории других стран, убивайте людей там и вам все сойдет с рук», - пояснил украинский дипломат.

«Это печальное решение, которое разочаровывает», - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия была против решения, потому что оно подрывает уважение к ключевым ценностям: демократии, верховенства закона и прав человека», - добавил он.