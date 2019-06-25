СМИ Европы о возвращении России в ПАСЕ: Зачем она вообще там нужна?

Пока европейские дипломаты говорят о шансе заставить Москву уважать права человека, в Кремле уже готовятся посадить в ПАСЕ «депутатов» из оккупированного Крыма

Председатель фонда семей жертв MH17 Пит Плоег не понимает решение вернуть право голоса России в ПАСЕ. «Плохое поведение теперь вознаграждают», - сказал он, добавляя, что причастность Москвы к уничтожению малайзийского «Боинга 777» над Донбассом и убийству 298 человек на борту становится все более очевидной.

«А теперь ее принимают с распростертыми объятиями. У меня много проблем с этим. Об этом говорят каждую неделю», - сказал NRC Handelsblad Плоег, чей фонд направил в ПАСЕ письмо с просьбой не возвращать право голоса России. Однако, это, очевидно, ничего не дало.

Нидерландский сенатор Тини Кокс – один из главных адвокатов возвращения России в ПАСЕ. По его словам, он легко может объяснить свою позицию семьям жертв MH17.

«Лишение права голосовать было непродуктивным. Россия не изменила свой подход и получила хорошие аргументы, чтобы не допускать наблюдателей Совета Европы. Именно поэтому мы потеряли все инструменты влияния», - сказал Кокс.

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Он добавил, что новая система санкций ПАСЕ дает возможность заморозить участие России или других стран, которые нарушают права человека. И если Москва не начнет выполнять Минские соглашения и не сделает шагов навстречу решению проблем оккупации Крыма и части Донбасса, тогда ее могут ждать «по-хуже наказания, чем лишение права голоса».

EU Observer пишет, что делегация России вернется, несмотря на российскую военную агрессию против Украины. Она также получила свое право голоса, несмотря на постоянные нарушения Европейской конвенции по правам человека. В Москве празднуют моральную победу и считают, что россиян вернули в ПАСЕ, потому что их страна «слишком большая, чтобы игнорировать».

«Мы возвращаемся в Страсбург, чтобы помочь нашим партнерам преодолеть кризис, который подрывает институт. ПАСЕ нас не хватает. Ни один вопрос в Европе не может быть решен без крупнейшей страны», - сказал российский депутат Петр Толстой.

EU Observer пишет, что Россия не просто вернется в Страсбург. Она хочет посадить в ПАСЕ так называемых «депутатов» из оккупированного Крыма.

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«Как вы можете оценивать защиту прав человека в Крыму без его представителей? Не допустить их будет равносильно отказу избранным чиновникам с территорий бывшей ГДР», - сказал Толстой.

Российский депутат Константин Косачев расценил решение ПАСЕ как «признание своих ошибок» в отношении России.

Между тем, Der Spiegel не сомневается, что Москва шантажом заставила старейшую организацию в Европе покориться ее воле. И это хорошо демонстрирует, что поставлено на кон, когда речь идет об отношениях с авторитарными правительствами.

«Шантаж – не новинка в дипломатии. Но никогда не было такого, чтобы министр иностранных дел говорил об этом так открыто, как Сергей Лавров в Хельсинки. На встрече Совета Европы на уровне министров в середине мая российский дипломат сказал, что его правительство «прибегло к методам шантажа», чтобы убедить партнеров Москвы в организации сдаться», - пишет немецкое издание.

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Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung ставит вопрос: «Должна ли Россия вообще быть частью Совета Европы?». Согласно уставу, эта организация объединяет демократии и правовые государства. Поэтому со дня вступления России в Совет Европы в 1996 году ее членство вызывает сомнения. С одной стороны, сторонники говорят, что организация сдерживает Москву, даже если она не придерживается демократических принципов. А встречи Совета Европы могут быть удобной платформой для коммуникации. С другой стороны противники указывают на то, что организация теряет свой авторитет, потому что такие государства, как Россия, входят в ее состав.

Издание обращает внимание на то, что ПАСЕ не просто без каких-либо условий отменило санкции и вернула право голоса российской делегации, но и пошла на значительные неоправданные уступки. Москва не вернула Украине Крым. Она не стала выполнять решение Европейского суда по правам человека.

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И за это его «наградили» принятием положений, которые затрудняют процесс введения санкций в будущем. А еще кандидатуру бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса сняли с выборов генерального секретаря, потому что Москве он не нравится.

«Попытка через пять лет нормализовать отношения между Советом Европы и Россией понятна. Но то, насколько унизительно это было сделано, не просто оставляет неприятное ощущение, но и подрывает авторитет организации. Отсутствие устойчивой позиции в отношении авторитарных режимов, как известно, никогда не приводит к успеху», - говорится в статье.