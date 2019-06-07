В Европе жестоко убили участницу украинского талант-шоу, тело выбросили в реку

По данным полиции, украинку убили, а после бросили в воду.

В Германии в реке Рейн нашли убитой украинку Аллу Клишту, которая стала известной благодаря участию в шоу "Україна має талант" в 2011 году.

Читайте такжеУбийство журналиста в Словакии заказал россиянин – исполнитель убийства

33-летняя Клишта пропала еще в конце апреля, ее стали искать после того, как она не вышла на работу в парке развлечений "Европа-Парк" в немецком городе Руст, пишет Daily Mail.

По данным полиции, Клишту убили, а после бросили в воду. Но пока правоохранители не разглашают подробностей происшествия.

По подозрению в ее убийстве арестован бывший 30-летний бойфренд артистки, но официальных обвинений не предъявили.

Ранее в американском штате Висконсин жестоко убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву, правоохранители подозревали ее мужа.